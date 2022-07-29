Oğullarının yaşam destek ünitesi kapatılmasın diye mücadele eden anne-baba BM’ye başvuracak

Britanya’da, 12 yaşındaki oğullarının ‘geri dönüşü şansı olmadığı’ gerekçesiyle yaşam destek ünitesinin kapatılmasının önüne geçmek için yürüttükleri mücadelede iç hukuk yolları tükenen anne-baba Birleşmiş Milletler’in kapısını çalacak.

Fotoğraf: Holly Dance

Archie Battersbee, 7 Nisan’da, Essex’teki evlerinde bilincini kaybetmiş halde bulundu. Beyninde hasar tespit edilen çocuk o tarihten beri komada. Doktorları, beyin ölümünün gerçekleştiğini, artık iyileşme şansının kalmadığını belirterek yaşam desteğinin sonlandırılmasını istedi.

Annesi Holly Dance ve babası Paul Battersbee itiraz etti. Aile ve çocuğun yattığı Kraliyet Londra Hastanesi ile hastanenin bağlı olduğu Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çatısı altındaki Barts NHS Vakfı arasında hukuki mücadele başladı.

13 Haziran’da sonuçlanan davada hakim hastaneyi haklı buldu. Yaşam destek ünitesinin kapatılmasını kararlaştırdı. Anne-babası karara itiraz etti. Temyiz mahkemesi 29 Haziran’da kararı bozarak davanın yeniden görülmesini istedi. 13 Temmuz’da, Yüksek Mahkeme’deki ikinci yargılamanın sonucu da ilkiyle aynı oldu. Dance ve Battersbee, bu karara da itiraz ederek tekrar temyize gitti. Ancak sonuç yine değişmedi. Temyiz mahkemesi 25 Temmuz’da, Yüksek Mahkeme’nin çocuğun yaşam destek tedavisinin sonlandırılmasına ilişkin kararını bozmadı.

Dün, Britanya’daki en yüksek mahkemeden de temyiz mahkemesinin bu kararına itiraza ilişkin başvuru reddedildi.

İç hukuk yolları tükenen Dance ve Battersbee bu kez Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi’ne (UNRPD) başvurma kararı aldı.

‘Tek istediğimiz biraz daha zaman’

Büyük hayal kırıklığına uğradıklarını belirten Holly Dance, ”Baştan beri süreç tamamlansın diye acele edildi. Üzerimizde büyük baskı oldu. Bizim istediğimiz tek şey oğlumuz için biraz daha zaman” dedi.

Oğullarının nefes aldığı sürece yaşadığını vurgulayarak, ‘Tanrı onu alana kadar gitmesine izin vermeyeceklerini‘ söyleyen anne ve babası, komitenin, ‘engelli bireylerin hakları ihlal edildiğinde başvurulabileceğini’ belirten sözleşmesine gönderme yaptı. Ve, Archie Battersbee’nin dosyasını değerlendirmesini istedi.

Ailenin avukatları da çocuğun tedavi gördüğü Kraliyet Londra Hastanesi’nden Birleşmiş Milletler’e başvuru süreci tamamlanana kadar yaşam destek ünitesini kapatmayacaklarına dair garanti vermelerini talep etti.

Aileye destek veren Hristiyan Hukuk Merkezi’nin sözcüsü, ”Archie’nin anne-babası son çare olarak Birleşmiş Milletler’e başvuracak” ifadelerini kullandı.