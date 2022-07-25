12 yaşındaki oğullarının yaşam destek ünitesi kapatılmasın diye mücadele veren anne babaya temyizden kötü haber

Britanya’da, doktorların ‘geri dönüş şansı olmadığını’ söylediği ve mahkemenin iki kez yaşam destek ünitesinin kapanması yönünde karar verdiği 12 yaşındaki çocuğun ailesi temyizden de sonuç alamadı. Temyiz mahkemesi daha önceki Yüksek Mahkeme kararlarıyla aynı yönde karar verdi.

Fotoğraf: Holly Dance

Archie Battersbee (12), 7 Nisan’da, Essex’teki evlerinde bilincini kaybetmiş halde bulundu. Beyninde hasar tespit edilen çocuk o tarihten beri komada. Doktorları, beyin ölümünün gerçekleştiğini, artık iyileşme şansının kalmadığını belirterek yaşam desteğinin sonlandırılmasını istedi.

Annesi Holly Dance ve babası Paul Battersbee itiraz etti. Aile ve çocuğun yattığı Kraliyet Londra Hastanesi ile hastanenin bağlı olduğu Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çatısı altındaki Barts NHS Vakfı arasında hukuki mücadele başladı.

13 Haziran’da sonuçlanan yargılama sürecinde hakim hastaneyi haklı buldu. Battersbee’nin yaşam destek tedavisinin sonlandırılması yönünde karar verdi. Anne-babası karara itiraz etti. Temyiz mahkemesi 29 Haziran’da kararı bozarak davanın yeniden görülmesini istedi. 13 Temmuz’da, Yüksek Mahkeme’deki ikinci yargılamanın sonucu da ilkiyle aynı oldu. Holly Dance ve Paul Battersbee, bu karara da itiraz ederek tekrar temyize gitti.

‘Soluk aldığı sürece yaşıyor’

Oğlunun beynindeki hasarın, ‘internette dahil olduğu bir etkinlik, bir yarışma’yla ilintili olduğunu düşünen anne Holly Dance ve baba Paul Battersbee, dava sürecinde, oğullarının soluk aldığı sürece yaşadığını vurgulayarak, ‘Tanrı onu alana kadar gitmesine izin vermeyeceklerini‘ söyledi.

Bugün temyiz mahkemesinin üç hakimi, Paul Battersbee’nin hasta olması sebebiyle duruşmanın ertelenmesi yönündeki talebi reddetti. Hakimler, Yüksek Mahkeme kararını bozmadı. Alınan yaşam destek ünitesinin kaptılması kararının çocuk için en iyi seçenek olduğunu vurguladı.