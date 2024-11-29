'Yapay zekalı İsa peygamber' günah çıkarıyor

İsviçre’nin Luzern kentindeki Peter Şapeli günah çıkarma kabinine yapay zekalı İsa peygamber avatarlı bir ekran yerleştirdi. Araştırmacılar “Yapay zeka destekli İsa’ya güvenir miydiniz?” sorusuna cevap arıyor.

Fotoğraf: The Guardian

The Guardian’ın haberine göre İsviçre’nin en eski kilisesi Peter Şapeli’nde 100 farklı dilde destek veren, yapay zekalı bir İsa peygamber avatarıyla iki ay süren bir deneyde sorularına cevap aradılar.

İlahiyatçı Marco Schmid, “Yapay zekalı İsa’ya insanların nasıl tepki vereceğini anlamak istedik. Onunla neyle ilgili konuşacaklardı? Ona ilgi duyarlar mı? Muhtemelen bu konuda öncüyüz” diyor.

Fotoğraf: The Pillar

VOA Türkçe‘nin AP’den aktardığına göre deney kapsamında yapay zeka destekli ‘İsa peygamber avatarlı’ bir ekran, kilisenin günah çıkarma kabinine yerleştirildi. İsa, ziyaretçilerin inanç, dünya ve ahlak sorularına kutsal metinlere dayanarak cevap verdi.

Ziyaretçilerin 900 ‘günah çıkarması’ isimsiz olarak yazıya dökülürken bazıları projeyi birden fazla kez ziyaret etti.

Hristiyanların genellikle bir rahiple konuştuğu çift taraflı kabinin diğer tarafında İsa peygamber suretinde bir ekran vardı. Ekranın altındaki yeşil ışık ziyaretçinin konuşma sırasını işaret ederken yapay zeka destekli İsa yanıt verdiğinde kırmızı ışık yanıyordu.

Aşk, savaş, acı ve yalnızlık

Luzern Uygulamalı Bilimler ve Sanatlar Üniversitesi’nden projenin teknikeri Philipp Haslbauer, ‘İsa’ rolündeki yapay zekanın, OpenAI’ın geliştirdiği GPT-40 olduğunu söyledi.

OpenAI’ın konuşma tanıma aracı Whisper’ın açık kaynaklı bir versiyonu da ziyaretçileri anlamak için kullanıldı.

Projedeki İsa peygamber için gerçek bir kişiden ses ve görüntü üreten Heygen firmasının AI video üretici kullanıldı. Haslbauer, “GPT-40’nun tartışmalı konulara oldukça iyi yanıt verdiğini gözlemlediğimiz için özel tedbirler almadık” dedi.

Ziyaretçilerin soru sorduğu konular şöyleydi:

Aşk

Ahiret

Dünyadaki savaş ve ızdırap

Yalnızlık hissi

Katolik Kilisesi’ndeki cinsel istismar vakaları

Kilisenin eşcinselliğe bakışı

Luzern Katolik cemaatinin yayınladığı proje özetine göre ziyaretçilerin çoğu kendilerini Hıristiyan olarak tanımlasa da agnostikler, ateistler, Müslümanlar, Budistler ve Taoistler de kilisenin günah çıkarma kabinine girdi. Ziyaretçilerin çoğu 40 ila 70 yaşındaydı ve Katolikler Protestanlar’a kıyasla bu deneyimi daha heyecan verici buldu.

Ziyaretçilerle ilgili Schmid, “Gerçekten ilginç olan insanların onunla ciddi bir şekilde konuştuklarını görmekti. Dalga geçmeye gelmemişlerdi” dedi.

Cemaatler, öğretmenler, araştırmacılar ve daha birçok alandan gelen ilgiye dikkat çeken Schmidt şöyle konuştu:

“Hepsi ilgileniyor ve bu ‘yapay zeka destekli İsa’ya sahip olmak istiyorlar. Dolayısıyla şimdi nasıl devam etmek istediğimizi düşünmek için biraz zamanımız var. Onu nasıl yeniden canlandırabileceğimizi tartışıyoruz.”