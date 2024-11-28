Ali Erbaş: Sahih dini bilgiler içeren 'yapay zeka chatbotlar' geliştirilmeli

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Sahih dini bilgileri içeren ve kültürel hassasiyetleri gözeten yapay zeka chatbotlar geliştirilmelidir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş. Fotoğraf: AA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda düzenlenen 7’nci Din Şurası’nda konuştu:

Erbaş, ‘dini değerlerin doğru bir şekilde anlaşılmasının İslam anlayışında önemli bir yer tuttuğunu’ belirterek “Kullanıcıların dini konularda bilgi edinebilecekleri sahih dini bilgileri içeren ve kültürel hassasiyetleri gözeten yapay zeka chatbotlar geliştirilmelidir” dedi.

Erbaş’ın konuşmasının ilgili kısmı özetle şöyle:

“Başkanlık tarafından sunulan içerikler, yapay zeka algoritmaları dikkate alınarak yeniden planlanmalı ve kullanıcıların dini konularda bilgi edinebilecekleri sahih dini bilgileri içeren ve kültürel hassasiyetleri gözeten yapay zeka chatbotlar geliştirilmelidir.

Başkanlığın ürettiği içerikler, modern bilgi teknolojileriyle kurumsal veri ontolojisine göre yapılandırılmış bir bilgi ağına dönüştürülmelidir. Bu ontolojinin inşasıyla, kurumun ürettiği dini içeriklerin tüm unsurları, sistematik bir yaklaşımla işlevsel bir varlık ağacını oluşturacaktır.

Bununla bağlantılı veri platformu, başta kurul fetvaları ve Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü’nün ürettiği zengin içerikler olmak üzere tüm verileri tek bir sistemde toplayarak erişilebilir, taranabilir ve makine/yapay zeka tarafından işlenebilir hale getirmelidir.”

Erbaş ayrıca, fetva hizmetleri ve dini destek alanlarında da Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dijital dönüşümünün hızlandırılması gerektiğini söyledi.



