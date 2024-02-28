Google Mesajlar’a yapay zeka destekli sohbet özelliği: Fikir üretmeye de yardımcı oluyor

Google Mesajlar, Gemini’yle sohbet etmeye olanak tanıyacak. Bu özellik sayesinde mesajlar taslak olarak hazırlanabilecek, fikirler üretebilecek veya sadece eğlenceli bir sohbet edilebilecek.

Fotoğraf: Google.

Gemini, Google’ın ChatGPT’ye rakip olarak çıkardığı daha iddialı bir yapay zeka robotu.

Google Mesajlar Gemini, daha önce farklı cihazlarda kullanılan Gemini 1.0 Pro tarafından destekleniyor. Shiftdelete’nin aktardığına göre bu defa telefonlar için daha az robotumsu yanıtlar sunacak şekilde adapte edildi.

Gemini, metin oluşturmanın yanı sıra, belirli bir istek verildiğinde fotoğraflar da oluşturabilecek. Google Mesajlar Gemini ile fotoğraf yükleyebilecek ve sorgulayabileceksiniz, ancak bu sohbetlerde sesli notlar devre dışı bırakılıyor.

Yapay zekayla desteklenen bu mesaj sistemi fikirler üretmeye de yardımcı olacak.

Örnek istekler arasında şunlar yer alıyor:

* Arkadaşımla uzun süredir iletişim kurmadım. Tekrar bağlantı kurmak ve kontrol etmek için kısa bir mesaj tasarlamama yardımcı ol.

* Yemek pişiren biri için etkileyici ancak basit bir üç öğün akşam yemeği menüsü öner. Vejetaryen olsun.

* Hemen hemen kimseyi tanımadığım bir sosyal etkinliğe gidiyorum. Birkaç ilginç konuşma başlatıcısı öner.

Özellik, bu hafta küçük bir kullanıcı yüzdesi için açık beta olarak başlayacak. Kullanmak için Google Mesajlar beta sürümüne kaydolmanız ve 18 yaşın üzerinde olmanız gerekiyor.