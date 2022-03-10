‘Ya ölmez ağaç zeytin, ya katil kömür’ pankartı ‘çevre duyarlılığı’ sayıldı: Aktivist için takipsizlik kararı

Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali’nin (YK Enerji), Muğla’nın Milas ilçesindeki zeytin hasadı şenliğine sponsor olmasını protesto ederken gözaltına alınan ekoloji aktivisti Deniz Gümüşel hakkında takipsizlik kararı verildi.

Gümüşel kendisini gözaltına almaya gelen polise ve Milas kaymakamına ifade özgürlüğü hakkını anlatmaya çalışmıştı. (Fotoğraf: Diken)

Gümüşel, Milas Zeytin Hasadı Festivali’nde, İkizköy’de 20 bin zeytin ağacını kömür madeni için katleden Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin sponsorluğunu protesto etmişti. Aktivist, festivalin ikinci gününde, ‘Ya ölmez ağaç zeytin, ya katil kömür’ yazılı döviz taşıdığı ve slogan attığı için ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ suçu işlediği iddiasıyla gözaltına alınmış ve bir gece Milas Emniyet Müdürlüğü’nde terörle mücadele şubesinde alıkonmuştu.

Bir gece boyunca gözaltında kalan Gümüşel yaşadıklarını Diken’e anlatmış, “İfademi ağırdan aldılar. Gözdağı vermek için beni bir gece gözaltında tuttular” demişti.

Milas savcısıysa Gümüşel’in suç işlemediğine hükmedip hakkında kovuşturmaya gerek olmadığına karar verdi.

Kararda şöyle dendi: “Yapılan soruşturma sonunda, şüphelinin taşıdığı dövizde yazılan söz ve şüphelinin attığı slogan içeriklerinin çevre kirliliği, çevrenin yok edilmesine karşı bir tepki mahiyetinde olduğu, günümüzde bu sorunun yani çevre kirliliği ve doğal ortamın bozulmasının tüm insanlığın ve dünyanın sorunu haline geldiği, bu konuda 191 üye ülkenin taraf olduğu, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Kapsamında İklim Değişikliğinin azaltılması, adaptasyonu ve finansmanı hakkında dünyada birçok devletin katılımı ile Paris İklim Anlaşmasının imzalandığı hususları da göz önüne alınarak, şüphelinin taşıdığı döviz ve attığı sloganların ilgili suçun düzenlendiği TCK 216 maddesi kapsamı içerisinde değerlendirilemeyeceği, meydana gelen olayda halkın bir kesimini başka bir kesimine karşı düşmanlaştırma şeklinden bir eylem ve kasıt bulunmadığı, yapılan eylemin çevre duyarlılığı kapsamında kaldığı, suçun unsurları bakımından oluşmadığı tüm dosya kapsamından anlaşılmakla, şüpheli hakkında kamu hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.”