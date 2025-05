X'ten İmamoğlu açıklaması: Kesinlikle katılmıyor ve itiraz ediyoruz

X yönetimi, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hesabına erişim engeli kararına kesinlikle katılmadığını ve itiraz ettiğini duyurdu.

İmamoğlu’nun X hesabı gece mahkemeye erişime kapatılmıştı.

Karara sosyal medyada tepki yükselirken, X yönetimi açıklama yaparak itiraz ettiklerini duyurdu. Açıklamada ayrıca karara uyulmaması durumunda X’in Türkiye’de kısıtlanması da dahil ciddi yaptırımlara karşılaşabileceği belirtildi.

X‘in açıklaması şöyle:

* Şu anda tutuklu olan İstanbul belediye başkanının (Ekrem İmamoğlu) X hesabına Türkiye’den erişim engellenmesi kararı X’e bildirildi. Türkiye’nin hesapla ilgili kararını uygulamakla birlikte, bu karara kesinlikle katılmıyoruz ve karara itiraz ediyoruz. Tam şeffaflık ruhuyla, mahkeme kararını ve karara karşı mahkemeye sunduğumuz itirazımızı aşağıda paylaşıyoruz.

* Mahkeme kararı X’e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bildirildi. Bu erişim engelleme kararları X’in içerikleri Türkiye’de engellemesini gerektirmektedir ve içerikler dünyanın geri kalanında erişilebilir durumdadır.

* Bu kararlara uyulmaması, Türkiye’deki tüm platformun kısıtlanması da dahil olmak üzere ciddi yaptırımlara yol açmaktadır. X, mahkeme kararına uymakla birlikte mahkeme kararına itiraz etmektedir çünkü platformun Türkiye’de erişilebilir tutulmasının ifade özgürlüğünü ve bilgiye erişimi desteklemek açısından, özellikle doğal afetler ve diğer acil durumlar sonrası, hayati önem taşıdığına inanıyoruz.

* Adil yargılama ruhuyla, tüm erişim engelleme kararlarını yerel yasaları dikkate alarak inceliyoruz. Bu mahkeme kararları ifade özgürlüğü, adil yargılama ilkelerine veya diğer yerel yasalara uygun olmadığında, X mahkemeler nezdinde kullanıcıları korumaya yönelik hükümet talepleri de dahil olmak üzere erişim engelleme kararlarına itiraz etmekte ve etmeye de devam edecektir.

X received an order to restrict access in Türkiye to the account of the now-detained Mayor of Istanbul. While we have followed Türkiye’s order regarding the account, we strongly disagree with the order and are challenging the order in court. In the spirit of full transparency, we… pic.twitter.com/0b0AufWdQx