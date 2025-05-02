Türkiye basın özgürlüğü endeksinde 159'uncu sıraya geriledi

Türkiye, Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) 2025 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında bir sıra gerileyerek 159’uncu oldu.

Çizim: Eva Bee

RSF’nin yayınladığı 2025 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke basın özgürlüğü konusunda karşılaştırılıyor.

Türkiye geçen yıl 158’inci olduğu endekste bu yıl 159’a geriledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İBB binasının bulunduğu Saraçhane’de başlayan eylemleri takip eden Bülent Kılıç, Kurtuluş Arı, Yasin Akgül, Zeynep Kuray, Gökhan Kam, Ali Onur Tosun ve Hayri Tunç tutuklanıp 27 Mart’ta serbest bırakılmıştı.

Haklarında hazırlanan iddianamede yedi gazeteciden gazetecilik yaptıklarını ispatlamaları istenmişti.

Gazeteci İsmail Saymaz’sa ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ suçlamasıyla 19 Mart’ta gözaltına alınıp 21 Mart’ta adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

11 Nisan’da gözaltına alınan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel de aynı gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştılar.

Türkiye Gazeteciler Sendikası‘nın (TGS) açıkladığı verilere göre İsveçli gazeteci Joakim Medin de dahil olmak üzere Türkiye’de 18 gazeteci tutuklu.

Fotoğraf: RSF/ Journo

Endekste Pakistan (158), Bahreyn (157), Sudan (156) ve Irak (155) basın özgürlüğü konusunda Türkiye’nin önünde yer alıyor. var. Venezuela (160), Kamboçya (161), Suudi Arabistan (162) ve Filistin’se (163) Türkiye’nin gerisinde.

Basın özgürlüğünün en iyi olduğu 20 ülke şunlar: