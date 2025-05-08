İmamoğlu'nun X hesabından 'suç örgütü propagandası' yapılıyormuş

İstanbul başsavcılığı, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun X hesabından ‘suç örgütü propagandası’ yapıldığını öne sürdü.

İBB odaklı soruşturmalarda İmamoğlu, ‘suç örgüt kurmak ve lideri olmak’la suçlanıyor.

Görseller: @ekrem_imamoglu / X

İmamoğlu’nun X hesabı gece erişime kapatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı ‘Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’ (DDM), tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının İstanbul başsavcılığının talebiyle kapatıldığını duyurdu.

DDM’ye göre İmamoğlu’nun hesabının erişime engellenmesiyle sonuçlanan süreç şöyle gelişti:

İstanbul başsavcılığı, 24 Nisan’daki iki paylaşımdan birine ‘suç işlemeye alenen tahrik‘ iddiasıyla re’sen soruşturma başlattı. Başsavcılık yine başka bir soruşturmada paylaşımları İmamoğlu’nun yapmadığını ve ‘kamu düzenine zarar verdiğini’ öne sürdü. Ve İBB başkanının X hesabına tutukluluğu bitene kadar erişim engeli talep etti.

Talebi inceleyen İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hakimliği, İmamoğlu’nun hesabına erişime engelledi. Kararda hesap engellenmeden sadece içeriğin engellenmesinin mümkün olamayacağı öne sürüldü.

Karar ardından Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne (ESB) gönderildi. 24 Mayıs’ta alınan karara iki hafta itiraz yolunun açık olduğu öne sürüldü. X sürenin tamamlanmasının ardından gece hesabı erişime engelledi.

İmamoğlu’nun avukatları itiraz edecek

Diken’e konuşan İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan itiraz sürecinin başladığını ve karara itiraz edeceklerini duyurdu.

İmamoğlu’nun 24 Nisan’daki paylaşımları

İmamoğlu, 24 Nisan’da iki paylaşım yapmıştı.

Birinde arkadaşları ile Selahattin Demirtaş, Selçuk Mızraklı, Can Atalay ve kendi tutukluluğunu eleştirmişti. İkinci paylaşımdaysa “Milletime sesleniyorum: Bu bir avuç muhteris, hem millete hem de devlete büyük zarar veriyorlar. Şikayetçi olun, susmayın ve sesinizi yükseltin” diye yazmıştı.