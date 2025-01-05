Vergi Denetim Kurulu, incelemeyle gelir açısından 2024’te rekor kırdı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı’nın vergi incelemesiyle tahakkuk ettirilen kamu alacağı 120 milyar liraya ulaştı. VDK, incelemeyle kamuya sağlanan gelir açısından 2024’te rekor kırdı.

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AA’nın aktardığına göre vergi incelemelerinde bulunan 159,75 milyar lira matrah farkı üzerinden tarh edilen 40,02 milyar lira vergi ve kesilen 80,41 milyar lira cezayla birlikte gecikme faizleri hariç vergi incelemesi yoluyla tahakkuk ettirilen kamu alacağı 120 milyar liraya ulaştı.

Bu rakamlarla VDK, inceleme yoluyla kamuya sağlanan gelirler açısından rekor kırdı.

Denetim ekiplerince geçen yıl incelenen matrah tutarı 1,19 trilyon lira olurken tarh edilen vergi rakamı 40,02 milyar liraya ulaştı.

Bu rakamların artmasında, kazançlarını beyan etmeyen ya da eksik beyan eden, fahiş fiyat uygulayan fakat bunu vergi gelirlerine yansıtmayan mükelleflere yönelik incelemeler etkili oldu.

Bakanlık, geçen yıl ‘izaha davet’ müessesini de etkili şekilde kullandı. Buna göre 2024’te incelemelerde izah vermesi istenen mükellefler vergi matrahlarını yaklaşık 17 milyar lira artırırken izah yoluyla artırılan vergi rakamı 2,25 milyar liraya ulaştı.

Vergi müfettişleri de ülke genelinde vergi daireleri nezdinde yürüttüğü teftiş çalışmalarında tespit ettikleri hususlarla 1,6 milyar lirayı hazineye kazandırdı.

Tahakkuku verdirilen veya tebliğ ettirilen vergi ve ihbarnamelerle de bu rakamlara 21,9 milyar lira eklendi.

Teftişlerle birlikte yürütülen hasılat hızlandırma çalışmalarıyla da VDK ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) ortak çalışmasıyla tahakkuk eden vergilerini ödemeyen mükelleflere ulaşılarak yaklaşık 124 milyar liranın tahsili sağlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kazancına rağmen düşük vergi ödeyen ya da ödemeyen mükelleflere yönelik denetimlerin sonuçlarını aldıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Denetimlerimizde, kazancını kayıt dışı bırakan mükelleflerin üzerine gidildi. Gerekli denetim ve yoklama çalışmaları tüm mükellefler kayıt altına alınıncaya kadar sürecek.

Çok kazandığı halde düşük beyanda bulunan ve kayıt dışı olandan vergi almak için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve bu yıl da yapmaya devam edeceğiz. Vergide adalet ve etkinlik temel ilkemiz olmaya devam edecek.”