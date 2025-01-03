Şimşek: Geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimizdir” dedi.

Mehmet Şimşek. Fotoğraf: AA

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre aralıkta enflasyon aylık 1,03 olurken yıllık yüzde 44,38’e geriledi. Altı aylık enflasyon oranıysa yüzde 15,75 oldu.

Verilerin ardından Memur, memur emeklisi ve emeklilerin 2025’in ilk altı ayında alacağı zam belli oldu.

Memur ve memur emeklileri yüzde 11,54, işçi ve Bağ-Kur emeklileriyse yüzde 15,75 zam alacak.

Şimşek X’teki açıklamasında şunları dedi:

* Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimizdir. Bu doğrultuda gerekli politika çerçevesini oluşturduk ve dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz.

* Aralıkta enflasyon son 19 ayın en düşük seviyesinde yüzde 1 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 44,4’e gerileyerek 2023 Kasım’da açıklanan Merkez Bankası tahmin aralığının 2,4 puan üzerinde gerçekleşti. Böylece 2024’te enflasyon 2022 ve 2023 yıl sonuna göre 20 puan düştü.

* Enflasyondaki düşüş sürecek. Maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşme ile 2025’te enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz.