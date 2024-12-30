Şimşek: 2025'te de benzer yaklaşım içinde olacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “2024’te doğalgaz, elektrik fiyat artışları yüzde 38 civarı oldu. Merkez Bankası’nın (MB) orijinal hedefine paralel gitti. 2025’te de benzer yaklaşım içinde olacağız” dedi.

Mehmet Şimşek. Fotoğraf: AA

Yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı’nın ardından soruları yanıtlayan Şimşek, enflasyonu düşürmede kararlı olduklarını söyledi: “Yılı yüzde 44-45 aralığında kapatacağız diye MB’nin bir tahmini var. Dolayısıyla enflasyon düşüyor.”

Bakan 2025’te de enflasyonun düşmeye devam edeceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

* Para politikası, gecikmeli etkide buluyor. Para politikasının dezenflasyonist sürece katkı vermesi bundan sonraki süreçte de devam edecek. Gecikmeli etki, 18 ay boyunca söz konusu olacak.

* 2025’te bütçe açığını yaklaşık yüzde 5’ten yüzde 3 civarına düşürmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla bütçe açığındaki azalmanın dezenflasyonist etkisi de çok net bir şekilde görülecek. Yönetilen/yönlendirilen fiyatlar konusunda da aslında maksimum hassasiyeti gösteriyoruz.

* Örneğin 2024’te doğal gaz, elektrik fiyat artışları yüzde 38 civarı oldu. Yani Merkez Bankasının orijinal hedefine paralel gitti. 2025’te de benzer yaklaşım içinde olacağız.

* Burada önemli olan birkaç faktör var, yani elektrik ve doğalgazı bir kenara bırakacak olursak, akaryakıt ÖTV’si ve tütün ürünlerinin ÖTV’si… Bu iki konuda da enflasyon hedefini tehlikeye atmayacak bir yaklaşım içerisinde olacağız.

* Son altı aylık yurt içi ÜFE oranında normal şartlar altında ÖTV’de bir artış söz konusu olacak iken, ki bu oran oldukça düşük, yani enflasyon yıl sonu açıklanmadığı için tam bir rakam vermem doğru olmaz ama göreceksiniz ki 2025 enflasyonu tehlikeye atmayacak şekilde olacak.

* Önümüzdeki dönemde muhtemelen finansmana erişim bütün kesimler için daha da iyileşecek, koşullar daha elverişli hale gelecek. Nitekim küresel koşullar da daha destekleyici hale geliyor.