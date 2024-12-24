Şimşek çok net: Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Türkiye’de ciddi bir enflasyon sorunu var, hayat pahalılığı sorunu var. Bu çok net” dedi.

Mehmet Şimşek. Fotoğraf: AA

İstanbul’da ‘Ekonomik Büyüme ve Enerji: Geleceğin Ekonomisini Şekillendirmek’ temasıyla düzenlenen IICEC Konferansı’nda konuşan Şimşek şunları söyledi:

* Çok geniş bir tanıma göre rezerv yeterliliğini uluslararası standartlara göre aralık itibarıyla yakalamış durumdayız.

* Dış finansmana erişimde sorun yok. Dış finansmanda reel sektör ve bankalar üzerinden son bir yılda 50 milyar dolar (yaklaşık 1 trilyon 762 milyar lira) orta ve uzun vadeli kaynak devşirdik.

* Şimdi hep diyorlar ‘sıcak para üzerinden bu program çalışıyor’ öyle bir şey yok. Tabi bütün ülkelerde bir miktar portföy yatırımları var, biz de portföy yatırımlarına açığız. Bugün açılmadık, 1989’dan beri açığız. Ama bizim rezerv birikiminin nerdeyse üçte ikisinden fazlası orta ve uzun vadeli kaynaklar ve Türkiye içindeki portföy tercihlerinden kaynaklanıyor.

* Bizim ne üstü örtük ne de açık bir kur hedefimiz yok. Piyasalara bu mesajım. Bizim bir kur hedefimiz yok olamaz da zaten.

* Biz sadece bir program uyguluyoruz. Bu programın gereği özellikle bu sene çok ciddi bir fon artışı oldu. Yani 110 milyar dolar (yaklaşık 3 trilyon 878 milyar lira) döviz almak zorunda kaldık. Buna rağmen yönettik. Kolay değil. Fon akışını yönetmek apayrı bir beceri setini gerektiriyor. Merkez Bankası bu anlamda iyi bir iş çıkarttı. Ben sanmıyorum önümüzdeki dönemde bu kadar hızlı olacağını tahmin etmiyorum.

* Vatandaşın hayat pahalılığından şikayetleri var. Sorunları biliyoruz, sizleri duyuyoruz. Kısa vadede yavaşlama var ama uzun vadede hiçbir tereddüt yok.

* Türkiye’nin borçlanma maliyetleri düşmüş, reel sektörün de düşmüş.

* CDS’lerdeki düşüş beş yıl bugünkü haliyle devam ederse yıllık 7 milyar dolar (yaklaşık 246 milyar 782 milyon lira) dış borç faizinden tasarruf sağlayacağız.

* Türkiye’de ciddi bir enflasyon sorunu var, hayat pahalılığı sorunu var. Bu çok net.

* Programın temel hedeflerinden biri, ana hedefi fiyat istikrarını sağlamaktır.

* 2024’e diyebilirsiniz ki ‘enflasyon yüksek’ doğru ama yılın başında yüzde 65’ti. Eğer yılı yüzde 44-45’le kapatırsak 20 puana yakın bir düşüş kötü değil. Mesele bunun sürekli hale getirilmesi. Yani kalıcı hale getirilmesi.