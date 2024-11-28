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Yaramazlara biraz batar!

Şimşek: Yasadışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Yasadışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacak” dedi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı başkanlığında dün Ankara’da toplandı.


Toplantıda dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele kapsamında yeni stratejiler belirlenmesi ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda bu konulardaki eylem planlarının devreye alınması değerlendirildi. 

Şimşek kurulda şunları söyledi:

* Bu kapsamda, sanal ortamda gerçekleştirilen dolandırıcılık, yasadışı bahis ve kumar faaliyetlerini izlemek için özel yazılımlar ve yapay zeka destekli tespit sistemleri devreye alınacak.

* Bu suçları organize eden küresel suç örgütlerine karşı uluslararası güvenlik ve yargı kurumlarıyla işbirliği derinleştirilecek. Finansal kuruluşların bu suçlardan elde edilen gelirlerin aklanmasını zorlaştırıcı ilave önlemler alması ve önlem almayan kuruluşlara yaptırım uygulanması konusunda da görüş birliğine varıldı.

* Sanal ortamda işlenen suçların önlenmesi, suç gelirlerinin yok edilmesi ve küresel suç örgütlerinin bertaraf edilmesi, ülkemizin ekonomik ve toplumsal güvenliğini sağlama yolunda öncelikler arasında yer almaya devam edecektir.

* Dolandırıcılıkla yasadışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele, ilgili tüm kurumlarımızla eşgüdüm halinde kökü kazınana kadar sürdürülecek. Aracılık edenlerden finansal kuruluşlara kadar tüm kesimlerin üzerine gidilecek.

* Yasadışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacak.

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