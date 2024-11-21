Yasadışı bahis soruşturması: Beş fenomene üçer yıla kadar hapis istemi

İstanbul’da yasadışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu beş fenomene birer yıldan üçer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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İstanbul başsavcılığının yasadışı bahse teşvik iddiasına ilişkin Ramazan Karkin, Soner Kabakçı, Esma Sözen, Emircan Çelik ve Muzaffer Zorbey Erkoçkar hakkındaki soruşturması tamamlandı.

Her şüpheli için ayrı hazırlanan iddianamelerde ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapisle üç bin güne kadar adli para cezası talep edildi.

Asliye ceza mahkemesince kabul edilen beş iddianamede sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Ne olmuştu?

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, futbol yorumcusu Batuhan Karadeniz ve sosyal medya fenomenleri dahil 23 şüpheliye ‘yasadışı bahise teşvik’ iddiasıyla soruşturma başlatılmış, Erbil ve Ortaç dahil 16’sı gözaltına alınmıştı.

Karadeniz dahil beş şüphelinin yurt dışında olduğu, ikisinin arandığı belirtilmiş, gözaltına alınan 16 şüpheli için de tutuklama istenmişti.

16 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında ‘ev hapsi’ şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Şüphelilerden Serdar Ortaç, hakimliğe götürüldüğü sırada basın mensuplarının iddiaların doğru olup olmadığı yönündeki sorusuna, “İddialar doğru değil ama topluma gene de kötü örnek oldum o yüzden çok üzgünüm” yanıtını vermişti.

Şüphelilerden Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklanmasına hükmeden hakimlik, biri 18 yaşından küçük iki şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı.