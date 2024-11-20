RTÜK’ten Karadağ-Türkiye maçındaki ‘yasadışı bahis tanıtımı’na inceleme

RTÜK, Karadağ-Türkiye maçında yasadışı bahis sitelerinin tanıtımının yapıldığı iddiasıyla ilgili yayıncı kuruluşa inceleme başlattı.

RTÜK, Karadağ-Türkiye maçının yayıncı kuruluşuna inceleme başlattı. Fotoğraf: AA

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dün akşam oynanan Karadağ-Türkiye maçında yayıncı kuruluşun saha içi reklam panolarında yasadışı bahis sitelerinin tanıtımını yaptığı iddiaları üzerine inceleme başlatıldığını duyurdu.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, konuya ilişkin X hesabından açıklama yaptı:

“Dün akşam yayınlanan Karadağ-Türkiye maçı esnasında yayıncı kuruluşun saha içi reklam panolarında yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yaptığı iddiaları üzerine müsabaka bitiminde RTÜK tarafından inceleme başlatılmış olup hazırlanan uzman raporu bir sonraki Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Bugün (20 Kasım) İstanbul başsavcılığı da Acun Ilıcalı ve Ilıcalı’ya ait TV8 ve EXXEN’e ‘yasadışı bahis reklamı’ ve ‘yasadışı bahise teşvik’ suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Ilıcalı, dün X’ten yaptığı açıklamada durumun kanalla ilgisi olmadığını belirterek özetle şunları söylemişti:

“Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir.

Nasıl Türkiye’de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu’na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır.

TV8’in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur.”