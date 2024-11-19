RTÜK kabul etti: Açık Radyo, Apaçık Radyo olarak dönüyor

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) internet radyo yayın lisans talebini kabul etti, Açık Radyo ‘Apaçık Radyo’ adıyla dönüyor.

Fotoğraf: Apaçık Radyo

Haberi CHP RTÜK Üyesi Tuncay Keser, X hesabından şöyle duyurdu:

“RTÜK tarafından karasal yayın lisansı iptal edilen ve yayınları durdurulan Açık Radyo internet ortamında döndü. http://apacikradyo.com.tr sitesinin internet radyo yayın lisans talebi, bugün yapılan toplantıda oy birliğiyle kabul edildi.”

Ne olmuştu?

Açık Radyo, 13 Kasım 1995’te İstanbul’da yayın hayatına başlayan ve yaklaşık 30 yıl boyunca bağımsız yayıncılık yapan bir radyo istasyonuydu. Ancak, 16 Ekim 2024’te Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından karasal yayın lisansı iptal edilerek yayınlarına son verildi.

24 Nisan 2024: Açık Radyo’nun ‘Açık Gazete’ programında konuklardan biri ‘Ermeni soykırımı’ iddialarına dair görüşlerini açıkladı.

22 Mayıs 2024: RTÜK yayın nedeniyle Açık Radyo’ya üst sınırdan idari para cezası ve beş gün program durdurma cezası verdi. Gerekçe olarak program sırasında kullanılan ifadelerin ‘toplumu kin ve düşmanlığa tahrik eden ve toplumda nefret duyguları oluşturabilecek nitelikte’ olduğu belirtildi.

3 Temmuz 2024: RTÜK, Açık Radyo’nun verilen program durdurma cezasını uygulamadığı gerekçesiyle karasal yayın lisansını iptal etti. Ancak Açık Radyo bu karara karşı hukuki itirazda bulundu.

8 Temmuz 2024: Ankara 21’inci İdare Mahkemesi, Açık Radyo’nun itirazını değerlendirerek yürütmenin durdurulması kararı verdi. Bu karar, radyonun yayınlarına devam etmesini sağladı.

8 Ekim 2024: Mahkeme, daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararını iptal etti. Bunun üzerine RTÜK, lisans iptali kararını yeniden tebliğ etti.

16 Ekim 2024: Açık Radyo 13:00 itibarıyla karasal yayınlarını sonlandırdı. Kurucu Ömer Madra,son yayında dinleyicilere teşekkür ederek “Açık Radyo kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık kalacaktır” dedi.

Açık Radyo’nun kapatılması, basın ve ifade özgürlüğü bağlamında geniş tartışmalara yol açtı.

Birçok medya kuruluşu, sivil toplum örgütü ve dinleyici, kararın ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Açık Radyo yönetimi karara karşı hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini ve yayınlarını dijital platformlar üzerinden devam ettirmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Açık Radyo yöneticileri daha sonra ‘Apaçık Radyo’ ismiyle yayın yapacaklarını duyurdu.