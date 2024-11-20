Acun Ilıcalı’ya ‘yasadışı bahis’ soruşturması

İstanbul başsavcılığı, Acun Ilıcalı ve Ilıcalı’ya ait TV8 ve EXXEN’e ‘yasadışı bahis reklamı’ ve ‘yasadışı bahise teşvik’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.

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AA’nın haberine göre soruşturma UEFA Uluslar Ligi maçlarında yayıncı kuruluş EXXEN ve TV8’de gösterilen yasadışı bahis reklamlarına ilişkin.

Ilıcalı, dün X’ten yaptığı açıklamada durumun kanalla ilgisi olmadığını söylemişti:

* Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir.

* Nasıl Türkiye’de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu’na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır.

* TV8’in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur.