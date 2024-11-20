Acun Ilıcalı’ya ‘yasadışı bahis’ soruşturması

İstanbul başsavcılığı, Acun Ilıcalı ve Ilıcalı’ya ait TV8 ve EXXEN’e ‘yasadışı bahis reklamı’ ve ‘yasadışı bahise teşvik’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.
AA’nın haberine göre soruşturma UEFA Uluslar Ligi maçlarında yayıncı kuruluş EXXEN ve TV8’de gösterilen yasadışı bahis reklamlarına ilişkin.
Ilıcalı, dün X’ten yaptığı açıklamada durumun kanalla ilgisi olmadığını söylemişti:
* Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir.
* Nasıl Türkiye’de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu’na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır.
* TV8’in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur.