Yasadışı bahis soruşturması: Eski Survivor yarışmacısı hakkında yakalama kararı

İstanbul’da yasadışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada yedi sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yasin Obuz. Fotoğraf: @yasinobuzofficial / Instagram

İstanbul’da yasa dışı bahis reklamı ve teşvikine ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında Masterchef ve Survivor yarışmalarından tanınan Yasin Obuz’un da bulunduğu yedi sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bazı tanınmış isimlerle sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkındaki soruşturma sürüyor.

Soruşturmayı yürüten savcılık, sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarttı.