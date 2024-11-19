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Beş ilde yasadışı bahis operasyonu: 56 gözaltı

Sakarya merkezli beş ildeki yasadışı bahis operasyonunda 56 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Sakarya başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Sakarya merkezli bir şebekenin Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Ağrı ve Giresun’da bahis ve şans oyunlarına yönelik yasadışı organizasyon kurduğu belirlendi.


İllegal internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan, oynanmasına imkan sağlayan ve buna aracılık eden kişilerle ilgili gözaltı kararı verildi.

Polisin beş ildeki operasyonunda 56 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan şebekenin kurduğu yasadışı bahis organizasyonunun işlem hacminin yaklaşık 2,5 milyar lira olduğu değerlendirilirken gözaltına alınanların banka hesap hareketleri de inceleme altına alındı.

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