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Serdar Ortaç hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı

‘Yasadışı bahise teşvik’ iddiasıyla başlatılan soruşturmada şarkıcı Serdar Ortaç için alınan ev hapsi kararı kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

11 Kasım sabahı Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, futbol yorumcusu Batuhan Karadeniz ve sosyal medya fenomenleri dahil 23 şüpheliye ‘yasadışı bahise teşvik’ iddiasıyla soruşturma başlatılmış, Erbil ve Ortaç dahil 16’sı gözaltına alınmıştı.


Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında ‘ev hapsi’ şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

Ortaç, hakimliğe götürüldüğü sırada basın mensuplarının iddiaların doğru olup olmadığı yönündeki sorusuna, “İddialar doğru değil ama topluma gene de kötü örnek oldum o yüzden çok üzgünüm” yanıtını vermişti.

İstanbul başsavcılığı soruşturmaya ilişkin iddianame hazırlamış, Erbil ve Ortaç hakkında ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçlamasıyla birer yıldan üçer yıla kadar hapis talep etmişti.

24 Aralık’ta İstanbul 25’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak Ortaç hakkında ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararı kaldırıldı.

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