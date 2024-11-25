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Ortaç ve Erbil aralıkta hakim karşısına çıkacak

‘Yasa dışı bahise teşvik’ten üçer yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Serdar Ortaç 24 Aralık, sunucu Mehmet Ali Erbil’se 30 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak.

Fotoğraf: AA

11 Kasım sabahı Mehmet Ali Erbil, şarkıcı Serdar Ortaç, futbol yorumcusu Batuhan Karadeniz ve sosyal medya fenomenleri dahil 23 şüpheliye ‘yasadışı bahise teşvik’ iddiasıyla soruşturma başlatılmış, Erbil ve Ortaç dahil 16’sı gözaltına alınmıştı.


Mahkeme 12 şüpheliyi tutuklarken Erbil, Ortaç ve iki şüpheliyi adli kontrolle serbest bırakmıştı.

İstanbul başsavcılığı soruşturmaya ilişkin iddianame hazırlamış, Erbil ve Ortaç hakkında ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçlamasıyla birer yıldan üçer yıla kadar hapis talep etmişti.

İHA‘nın haberine göre Ortaç 24 Aralık’ta İstanbul 25.Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Mehmet Ali Erbil’se 30 Aralık’ta İstanbul 20.Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

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