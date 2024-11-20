Erbil ve Ortaç için üçer yıla kadar hapis istemi

Yasadışı bahse teşvik iddiasıyla başlatılan soruşturmada sunucu Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç hakkında birer yıldan üçer yıla kadar hapis talep edildi.

Fotoğraf: AA

11 Kasım sabahı Mehmet Ali Erbil, şarkıcı Serdar Ortaç, futbol yorumcusu Batuhan Karadeniz ve sosyal medya fenomenleri dahil 23 şüpheliye ‘yasadışı bahise teşvik’ iddiasıyla soruşturma başlatılmış, Erbil ve Ortaç dahil 16’sı gözaltına alınmıştı.

Mahkeme 12 şüpheliyi tutuklarken Erbil, Ortaç ve iki şüpheliyi adli kontrolle serbest bırakmıştı.

İstanbul başsavcılığı soruşturmaya ilişkin iddianamesini hazırladı.

İddianamede Erbil ve Ortaç’ın ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçlamasıyla birer yıldan üçer yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

Aralarında gözaltına alınanların ve tutuklanan 12 şüphelinin de bulunduğu 25 zanlı hakkındaki soruşturma ayrıca devam ediyor.