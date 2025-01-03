Memur ve emekli zammı belli oldu

Memur ve memur emeklileri yüzde 11,54, işçi ve Bağ-Kur emeklileriyse yüzde 15,75 zam alacak.

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Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre aralıkta enflasyon aylık 1,03 olurken, yıllık yüzde 44,38’e geriledi. Altı aylık enflasyon oranı yüzde 15,75 oldu.

Verilere göre memur ve memur emeklileri yüzde 11,54, işçi ve Bağ-Kur emeklileriyse yüzde 15,75 zam alacak.

İşçi emeklisi ve memurlar zamlarını altı aylık enflasyon verilerine göre alıyor.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Temmuzda yüzde 10’luk sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı alacak, üstüne de sözleşmeden doğan yüzde 6’lık bir zam eklenecek.

Bu hesaplamaya göre memur ve memur emeklisi zammı yüzde 11,54 oldu.

Birçok emeklinin maaşı artmayacak

Kök aylıkları 12 bin 500 liranın altında olan birçok emeklinin maaşları artmayacak.

Bunun için en düşük emekli aylığının yükseltilmesi bekleniyor.

En düşük emekli aylığı şu an 12 bin 500 lira.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli aylıkları konusunda bir çalışma başlatabileceklerini söylemişti: “İnşallah enflasyon oranları belli olduktan sonra ocakta yine Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda en düşük emekli aylığının da arttırılması noktasında bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim.”