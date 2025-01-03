TÜİK’e göre aralıkta en fazla yumurtanın fiyatı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre aralıkta yüzde 12,17’yle en fazla yumurtanın fiyatı arttı.

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Geçen ay yumurtadaki fiyat artışını yüzde 9,88’le kahvaltılık tahıl ürünleri ve yüzde 9,33’le patates izledi.

Aralık 2024’te fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 8,33’le taze balık, yüzde 7,84’le margarin ve yüzde 7,62’yle fırın, ocak ve fırınlı ocak yer aldı.

Geçen ay fiyatı en fazla düşenlerse şöyle: