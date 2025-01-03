Diken

Yaramazlara biraz batar!

TÜİK’e göre aralıkta en fazla yumurtanın fiyatı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre aralıkta yüzde 12,17’yle en fazla yumurtanın fiyatı arttı.

Fotoğraf: AA

Geçen ay yumurtadaki fiyat artışını yüzde 9,88’le kahvaltılık tahıl ürünleri ve yüzde 9,33’le patates izledi.


Aralık 2024’te fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 8,33’le taze balık, yüzde 7,84’le margarin ve yüzde 7,62’yle fırın, ocak ve fırınlı ocak yer aldı.

Geçen ay fiyatı en fazla düşenlerse şöyle:

  • Yüzde 27,78’le havayoluyla yolcu taşımacılığı
  • Yüzde 5,66’yla karayoluyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı
  • Yüzde 4,5’le kadın, çocuk ve bebek ayakkabısı
  • Yüzde 3,82’le erkek ayakkabısı
Memur ve emekli zammı belli oldu

Bedelli askerlik ücretine 25 bin lira zam

TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 44,38

ENAG’a göre enflasyon yüzde 83,40

SON HABERLER

TMSF iki şirketi satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Serko Yay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin paylarını satışa çıkardı.