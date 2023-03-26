Ümit Özdağ imza telaşında: Polislerden destek istedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ‘ata ittifakı’ olarak cumhurbaşkanı adayı gösterdikleri Sinan Oğan için yeterli imzaya ulaşamayınca polislerden destek istedi.

Polislerin imza vermesinde yasal bir sakınca olmadığını öne süren Özdağ, “Bir şey olmaz ama size karşı bir yanlışlık yapılmaya kalkışılırsa ben ve avukatlarımız arkanızdayız” dedi.

Daha önce Türk milliyetçilerinden ve Yeniden Refah Partililerden imza isteyen Ümit Özdağ bu kez polislere seslendi. (AA)

Cumhurbaşkanı adaylarının yarın saat 20:00’ye kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

Dün Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı rakamlara göre toplanan imza sayılarıysa şöyle;

Muharrem İnce: 104 bin 357

Sinan Oğan: 63 bin 027

Doğu Perinçek: 20 bin 400

Yakup Türkal: 2462

Erkan Trükten: 1604

Tevfik Ahmet Özal: 1025

İrfan Uzun: 698

Halil Murat Ünver: 369

Hilmi Özden: 333

Davut Turan: 106

Ümit Özdağ polislerden destek istedi

Ümit Özdağ, seçimlere katılabilmesi için en az 37 bin imza toplaması gereken Sinan Oğan için polislerden destek istedi.

Özdağ’ın çağrısı kısaca şöyle:

*Devlet Memurları Kanunu’nun 7’nci maddesi uyarınca Sinan Oğan için imza vermekte sakınca gördüğünüzü biliyorum. Ancak Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu uyarınca her seçmenin Cumhurbaşkanı adayına imza verme yetkisi vardır.

*Bildiğiniz üzere devlet memuru ve polislerin seçmen statüsü vardır ve bu nedenle ülkenin geleceğini belirlemede sandıkta bir oyunuz olduğu gibi, cumhurbaşkanlığında Sinan Oğan için imza verme yetkiniz bulunmaktadır. Bu yetki, 7’nci maddeye aykırı değildir.

*Bu durumda, hukuki hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Bu konuda ayrıca bir şey olmaz ama size karşı bir yanlışlık yapılmaya kalkışılırsa ben ve Zafer Partili avukat arkadaşlarımızın sonuna kadar arkanızda duracağına emin olabilirsiniz.

Daha önceki çağrıları

Özdağ, daha önce de Türk milliyetçilerinden ve cumhurbaşkanı adaylığını açıklayıp daha sonra cumhur ittifakına aktılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a imza vermeyi düşünenlerden destek istemişti.