Ümit Özdağ imza telaşında: Polislerden destek istedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ‘ata ittifakı’ olarak cumhurbaşkanı adayı gösterdikleri Sinan Oğan için yeterli imzaya ulaşamayınca polislerden destek istedi.
Polislerin imza vermesinde yasal bir sakınca olmadığını öne süren Özdağ, “Bir şey olmaz ama size karşı bir yanlışlık yapılmaya kalkışılırsa ben ve avukatlarımız arkanızdayız” dedi.
Cumhurbaşkanı adaylarının yarın saat 20:00’ye kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.
Dün Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı rakamlara göre toplanan imza sayılarıysa şöyle;
Muharrem İnce: 104 bin 357
Sinan Oğan: 63 bin 027
Doğu Perinçek: 20 bin 400
Yakup Türkal: 2462
Erkan Trükten: 1604
Tevfik Ahmet Özal: 1025
İrfan Uzun: 698
Halil Murat Ünver: 369
Hilmi Özden: 333
Davut Turan: 106
Ümit Özdağ polislerden destek istedi
Ümit Özdağ, seçimlere katılabilmesi için en az 37 bin imza toplaması gereken Sinan Oğan için polislerden destek istedi.
Özdağ’ın çağrısı kısaca şöyle:
*Devlet Memurları Kanunu’nun 7’nci maddesi uyarınca Sinan Oğan için imza vermekte sakınca gördüğünüzü biliyorum. Ancak Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu uyarınca her seçmenin Cumhurbaşkanı adayına imza verme yetkisi vardır.
*Bildiğiniz üzere devlet memuru ve polislerin seçmen statüsü vardır ve bu nedenle ülkenin geleceğini belirlemede sandıkta bir oyunuz olduğu gibi, cumhurbaşkanlığında Sinan Oğan için imza verme yetkiniz bulunmaktadır. Bu yetki, 7’nci maddeye aykırı değildir.
*Bu durumda, hukuki hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Bu konuda ayrıca bir şey olmaz ama size karşı bir yanlışlık yapılmaya kalkışılırsa ben ve Zafer Partili avukat arkadaşlarımızın sonuna kadar arkanızda duracağına emin olabilirsiniz.
Daha önceki çağrıları
Özdağ, daha önce de Türk milliyetçilerinden ve cumhurbaşkanı adaylığını açıklayıp daha sonra cumhur ittifakına aktılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a imza vermeyi düşünenlerden destek istemişti.