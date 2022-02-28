Ukrayna, Rus askerlerin durumunu merak eden yakınları için özel telefon hattı kurdu

Ukrayna’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rus askerlerinin durumlarından haberdar olmak isteyen yakınları için özel telefon hattı kurduklarını bildirdi.

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde beşinci güne girildi.

AA’nın aktardığına göre Kyslytsya, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Ukrayna konusunda BM Genel Kurulu’nda olağanüstü oturum düzenlenmesi tasarısının geçmesinin ardından konuştu.

Tasarıya evet oyu veren üyelere teşekkür eden Ukrayna temsilcisi, Rusya’nın ülkesinde sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ettiğini belirterek “Rusya devlet başkanının en son nükleer şantaja başvurması da son derece endişe vericidir ve dünya, bu tehdidi çok ciddiye almalıdır” dedi.

Kyslytsya, Ukrayna ordusunun Ruslara karşı büyük mücadele verdiğini belirterek dün itibariyle 4 bin 300’e yakın Rus askerinin öldürüldüğünü, 200’e yakın askerin esir alındığını kaydetti.

“Hiçbir aile bunu yaşamamalı” diyen Kyslytsya, Ukrayna’ya saldıran Rus ordusundaki yakınlarının durumunu öğrenmek isteyen aileler için de özel telefon hattı kurduklarını söyledi.

Kyslytsya, söz konusu telefon hattının numarasını üyelere dağıtarak “Çocukların durumunu sormak, Ukrayna’dan geri almak ve (cenazeleri) onurlu bir şekilde defnetmek isteyen Rus ailelerinin arayabileceği telefon numaraları bunlar” dedi.

Konsey toplantısı sonrasında söz konusu telefon numaralarını, dışarıda bekleyen basın mensuplarına da dağıtan Ukrayna temsilcisi ayrıca, ülkesinin, Rusya’ya karşı Uluslararası Adalet Divanı’na başvurduklarını bildirdi.