UBS kripto paralara hala soğuk: Uzun soluklu olması zor

Dünyanın en büyük menkul kıymetler yöneticilerinden İsviçre merkezli UBS, kritpo paralar konusundaki şüpheci tutumunu sürdürüyor. Bankanın yönetim kurulu başkanı Axel Weber’a göre kripto paraların uzun soluklu olması zor.

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Singapur’daki bir etkinlikte konuşan Weber, paranın anonim bir yere taşındığını, regülatörlerin kripto paraların ‘çok büyük’ hale gelmesine izin vermeyeceğini savundu.

UBS CEO’su Ralph Hamers da bu yılın üçüncü çeyrek bilançosunu açıklarken bankanın kripto para ürünleri sunmayacağını duyurmuş, kripto paraların değerini belirlemenin zor olduğunu söylemişti.

Weber ve Hamers kripto paralarla ilgili tedbirli duruşunu devam ettirse de bazı bankalar çoktan kripto para işlemlerine başladı.

Goldman Sachs Bitcoin türev enstrümanları sunarken JP Morgan Chase ve Bank of America da bazı müşterilerine kripto para ürünlerine erişim imkanı veriyor. Ayrıca DBS Group’un da gelecek sene dijital para birimleri ürünlerini genişletmesi bekleniyor.