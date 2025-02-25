Tutuklu sendika başkanı Türkmen hakkında 'devletin kurumlarını aşağılama'dan soruşturma

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Başkanı Mehmet Türkmen hakkında ‘devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlamasıyla yeni bir soruşturma açıldı.

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Gaziantep’te maaş zammında uzlaşamayarak iş bırakan Çelikaslan Tekstil işçileri 14 Şubat’ta fabrika önünde açıklama yapacağını duyurmuştu. Türkmen’in de katılacağı açıklama öncesi valilik tüm gösterileri yasaklamıştı. Türkmen o gün sabah saatlerinde gözaltına alınmış, aynı gün serbest bırakılmıştı.

16 Şubat’ta bir kez daha gözaltına alınan sendika başkanı, ertesi gün tutuklanmıştı.

BİRTEK-SEN’in açıklaması şöyle:

“Bugün sendika başkanımız Mehmet Türkmen hakkında 14 şubat tarihinde yaptığı basın açıklaması sebebiyle TCK m. 301 ‘Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama’ suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatıldığını öğrendik. Hiçbir şekilde şiddete başvurmadan iş bırakan işçilerin eylemini yasaklayan Valiye hukuku ayaklar altına alıyorsunuz dediği için mi aşağılanmış oluyorsunuz?”