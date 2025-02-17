Sendika başkanı Mehmet Türkmen tutuklandı

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Başkanı Mehmet Türkmen tutuklandı.

Fotoğraf: X

Gaziantep’te maaş zammında uzlaşamayarak iş bırakan Çelikaslan Tekstil işçileri 14 Şubat’ta fabrika önünde açıklama yapacağını duyurmuştu. Türkmen’in de katılacağı açıklama öncesi valilik tüm gösterileri yasaklamıştı.

Türkmen sabah saatlerinde evinden çıkarken gözaltına alınmış, öğleden sonra serbest bırakılmıştı.

Türkmen, dün X hesabından bir kez daha gözaltına alındığını şu sözlerle duyurmuştu:

“Patronların isteğiyle bir kez daha gözaltına alınıyorum. Sendikada işçilerle toplantı halindeyken gelip sendikanın kapısından gözaltına alınıyorum.”

BİRTEK-SEN’in X’teki açıklamasına göre mahkemeye sevk edilen Türkmen tutuklandı.

Sendikanın açıklaması şöyle:

* Mehmet Türkmen serbest bırakılsın, haklarımız tanınsın, valilik yasağı kalksın demek için sendikamızın önünde buluşuyoruz!

* Mehmet Türkmen’in tutuklanması özgürlükleri ayaklar altına almaktır! Başta Antep işçileri olmak üzere ve tüm emek demokrasi güçlerine çağrımızdır.

* Sendikamız genel başkanının tutuklanması; biz işçilerin haklarının en ileriden savunulduğu, sınıf sendikacılığı çizgisini hayata geçirmek için uğraşan sendikamızın cezalandırılması anlamına gelmektedir.

* Sendikal hak ve özgürlüklerin hiçe sayıldığı, işçilerin taleplerinin baskıyla, yasaklarla karşılaştığı Antep’te buna karşı olan tüm güçleri, Başpınar’da ekmeğini büyütme mücadelesini veren işçileri sendikamıza, özgürlüklerimize sahip çıkmaya, genel başkanımız Mehmet Türkmen’in serbest bırakılmasını haykırmaya çağırıyoruz.