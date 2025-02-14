Grev yasaklanmıştı: Sendika başkanı Mehmet Türkmen serbest

Gaziantep’te evinden çıkarken gözaltına alınan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Başkanı Mehmet Türkmen serbest bırakıldı.

Fotoğraf: BİRTEK-SEN / X

Kentte bugün maaş zammına karşı çıkarak iş bırakan Çelikaslan Tekstil işçileri fabrika önünde açıklama yapacaktı. Türkmen’in de katılacağı açıklama öncesi valilik tüm gösterileri yasaklamıştı.

BİRTEK-SEN’in açıklaması şöyle:

* Az önce sendika başkanımız Mehmet Türkmen’in evinden çıkarken kapı önünde hukuksuzca gözaltına alındığını ve Başpınar karakoluna götürüldüğünü öğrendik.

* Hukuku ayaklar altına alan, gözaltını tehdit ve yıldırma aracı olarak kullanan bu tutumu kınıyoruz. Yıldırma çabalarınıza asla teslim olmayacağız. Patronlara peşkeş çekilen bu düzene inat işçilerin haklı ve meşru eylemlerini durduramayacaksınız. Her şeye rağmen 11.00’de Demokrasi Meydanında olacağız.

Serbest bırakıldı: ‘Mücadeleye devam’

Türkmen ardından serbest bırakıldı ve X’ten ‘teşekkür’ mesajı paylaştı:

“Az önce serbest kaldım. Bugün Demokrasi Meydanı’na gidemedim. Patronların talimatıyla alınan hukuksuz eylem yasağı kararına, polis barikatlarına ve bütün engellemelere rağmen bugün meydana çıkmak için toplanan, bu kölelik ve sefalet düzenine teslim olmayacağız diyen, sendikamızın önünde toplanarak bu saate kadar bekleyen Başpınar işçileri başta olmak üzere, dayanışma gösteren, arayan, soran herkese teşekkürler. İyiyiz, sahadayız. Mücadeleye devam!”

Az önce sendika başkanımız Mehmet Türkmen’in evinden çıkarken kapı önünde hukuksuzca gözaltına alındığını ve Başpınar karakoluna götürüldüğünü öğrendik.



Hukuku ayaklar altına alan, gözaltını tehdit ve yıldırma aracı olarak kullanan bu tutumu kınıyoruz. Yıldırma çabalarınıza… — BİRTEK-SEN (@birlesiktekstil) February 14, 2025