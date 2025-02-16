Sendika başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındı

İki gün önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Başkanı Mehmet Türkmen bir kez daha gözaltına alındığını duyurdu.

Fotoğraf: X

Gaziantep’te maaş zammında uzlaşamayarak iş bırakan Çelikaslan Tekstil işçileri 14 Şubat’ta fabrika önünde açıklama yapacağını duyurmuştu. Türkmen’in de katılacağı açıklama öncesi valilik tüm gösterileri yasaklamıştı.

Türkmen sabah saatlerinde evinden çıkarken gözaltına alınmış, öğleden sonra serbest bırakılmıştı.

Türkmen, bugün X hesabından bir kez daha gözaltına alındığını şu sözlerle duyurdu: “Patronların isteğiyle bir kez daha gözaltına alınıyorum. Sendikada işçilerle toplantı halindeyken gelip sendikanın kapısından gözaltına alınıyorum.”

BİRTEK-SEN’in açıklamasındaysa “Bütün baskılara ve yıldırma politikalarına karşı Başpınar işçileri başta olmak üzere bütün işçileri sendikamız etrafında birleşmeye çağırıyoruz” denildi.