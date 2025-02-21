Sendika başkanı Mehmet Türkmen'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Başkanı Mehmet Türkmen’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

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Gaziantep’te maaş zammında uzlaşamayarak iş bırakan Çelikaslan Tekstil işçileri 14 Şubat’ta fabrika önünde açıklama yapacağını duyurmuştu. Türkmen’in de katılacağı açıklama öncesi valilik tüm gösterileri yasaklamıştı. Türkmen o gün sabah saatlerinde gözaltına alınmış, aynı gün serbest bırakılmıştı.

16 Şubat’ta bir kez daha gözaltına alınan sendika başkanı, ertesi gün tutuklanmıştı.

BİRTEK-SEN’in açıklamasına göre sendikanın Türkmen’in tutukluluğuna yaptığı itiraz reddedildi.

Sendika, karara karşı Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını belirtti.

Açıklamada, “Hukuksuz bir şekilde hapsederek ve bu yolla işçilere, emek ve hak savunucularına gözdağı vermeye çalışarak girdiğiniz çaba sonuç vermeyecek” denildi.