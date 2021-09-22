Diken

Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi Erginay, Taliban’ın ‘Dışişleri Bakan Vekili’ Muttaki’yle görüştü

Afganistan’da, Radikal İslamcı örgüt Taliban’ın ‘Dışişleri Bakan Vekili’ Emirhan Muttaki ile Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay bir araya geldi.

Fotoğraf: AA

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabındaki paylaşımında Muttaki ve Erginay’ın bir araya geldiğini açıkladı.


Mücahid, görüşmede insani yardım, sağlık, Afgan mülteciler ve öğrenciler konularının ele alındığını belirtti.

Muttaki, Türkiye’den ‘Afganistan’daki projelerini tamamlamasını isteyerek, ilişkilerin ve iş birliğinin sürdürülmesi arzusuna’ vurgu yaptı.

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