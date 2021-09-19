Taliban’ın yönettiği Kabil belediyesinden kadın çalışanlara: Evde kalın

Radikal İslamcı örgüt Taliban’ın kontrolündeki Afganistan’ın başkenti Kabil’in belediye meclisi, kadın çalışanların ‘evde kalmasını’ kararlaştırdı. Yalnızca, görevleri erkekler tarafından değiştirilemeyen kadınların çalışmasına izin verilecek.
Örgütün ülkenin kontrolünü ele geçirmesiyle birlikte günlük hayatları birden değişen Afgan kadınlar ağır baskılara ve hak ihlallerine maruz kalıyor.
Son olarak Taliban’ın ‘eğitim bakanlığı’ cuma günü, sadece erkek öğrencilerin eğitim almasına izin verileceğini duyurmuş kız öğrencilerin eğitimine değinmemişti.
Aynı gün örgüt, Kadın İşleri Bakanlığı’nı kapatıp yerine ‘erdemlerin yayılması ve ahlaksızlığın önlenmesi’ için bir bakanlık kurarak bu bakanlığı şeriat hukukunu uygulamakla görevlendirmişti.
AP’nin aktardığına göre yaklaşık 30 kadın, çalışma yasağı sonrası Kabil’de bir evin bodrum katında bir basın toplantısı düzenledi. Hak savunucusu ve ‘evinde kalmak zorunda olan’ hükümet çalışanı Marzia Ahmadi, Taliban’ın kamusal alanları kadınlara yeniden açmasını talep edeceklerini söyledi.
Ahmadi, “Bu bizim hakkımız. Onlarla konuşmak istiyoruz. Onlarla aynı haklara sahip olduğumuzu söylemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Katılımcıların çoğu, fırsat bulurlarsa ülkeyi terk etmeye çalışacaklarını kaydetti.
Kabil’de belediye başkanı görevindeki Hamdullah Namoni, düzenlediği toplantıda tam olarak kaç kadın çalışanın evde kalmaya zorlandığını söylemedi.
Namoni, “Erkeklerin yapamayacağı alanlarda kadın çalışanlarımızdan görevlerini yerine getirmelerini istemeliyiz, bunun alternatifi yok” dedi.