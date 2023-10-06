Türkiye’den Suriye’nin kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyinde 15 noktanın havadan vurulduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Twitter / MSB

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na bombalı saldırı düzenleyen iki PKK’lının Suriye’den geldiğini belirtmesi ve “Bundan sonra PKK’nın Irak ve Suriye’deki tüm tesisleri meşru hedeftir” demesinden sonra bölgedeki hareketlilik arttı.

Yerel kaynaklar Türkiye’nin bölgede çok sayıda yeri havadan vurduğunu bildirirken, MSB’den konuya ilişkin açıklama geldi.

MSB’nin ilgili açıklaması şöyle:

“PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Suriye Kuzeyi’nden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Suriye Kuzeyi’ndeki terörist hedeflerine 06 Ekim 2023 saat 22.00’da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sözde karargah, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir.”