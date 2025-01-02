Türkiye’den Polonya’ya gönderilen limonlarda pestisit tespit edildi

DİKEN ÖZEL

Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye’den Polonya’ya gönderilen limonlarda pestisit saptadı.

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Avrupa Komisyonu’nun gıdayla ilgili bildirimlerin yapıldığı veri tabanı RASFF’nin duyurduğuna göre Türkiye’den ithal limonlarda pestisit çeşitlerinden klorpirifos-metil bulundu.

Oysa Türkiye’de 31 Aralık 2021’de klorpirifos-metilin kullanımı yasaklanmıştı.

Bu pestisitte izin verilen maksimum oran 0.01 mg/kg – ppm. Analizlerde çıkan sonuçsa 0,050±0,025 mg/kg – ppm. Yani yaklaşık beş katı.

Marketleri denetlerken pestisiti tespit eden yetkililer ‘potansiyel tehlike’ koduyla ilgili kurumlara bilgi geçti.

6 Aralık 2019’da Avrupa Birliği Bitki, Hayvan, Gıda ve Yem Komisyonu’nun toplantısında yasaklanmıştı. Türkiye’yse 31 Aralık 2021’de klorpirifos-metili yasaklamıştı.

Klorpirifosa ve klorpirifos-metilin zararları

Her iki etken maddeye yaşamın erken dönemlerinde maruz kalmanın çocuklarda otizm riskinin çoğalması, çalışma hafızasının kaybı ve IQ düşüklüğü gibi beyin gelişimi bozukluklarına yol açtığı tespit edildi.

Pek çok çalışmada klorpirifosun endokrin bozucu bir kimyasal olduğu ve bununla birlikte metabolik bozukluklarla, göğüs ve bağırsak kanseriyle, erkeklerde görülen kısırlıkla ilişkili olduğu ortaya kondu.