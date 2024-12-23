Türkiye'den İsveç'e giden antep fıstığı ve incirde 'zehirli' madde

DİKEN ÖZEL

Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye’den İsveç’e gönderilen antep fıstığı ve incirde ‘zehirli ve kanserojen’ madde Aflatoksin B1 tespit edildiğini duyurdu.

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Diken’in peş peşe gündeme getirdiği pestisit haberleri üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yapmıştı. Bakanlık , Avrupa sınırından ‘zehirli madde’ denerek geri gönderilen gıdaların yüzde 100 kontrol edildiğini, mevzuata uygun olmayan ürünlerin imha edildiğini savunmuştu.

Bakanlığın açıklamasından sonra bildirimler devam ediyor.

Avrupa Komisyonu’nun gıdayla ilgili bildirimlerin yapıldığı veri tabanı RASFF’nin duyurduğuna göre İsveç, sınır kontrolünde Türkiye’den gelen antep fıstıkları ve incirlerde Aflatoksin B1 tespit etti.

Antep fıstıklarında izin verilen sınır 8 µg/kg – ppb. Analiz sonuçlarındaysa tespit edilen miktar 56,0 ± 18 µg/kg – ppb. Yani yedi katı.

Toplam aflatoksindeyse izin verilen limit 10 µg/kg – ppb ama test sonuçları 61,8 ± 20 µg/kg – ppb. Yaklaşık altı katı.

Antep fıstıkları tehlikeli koduyla sınırdan geri gönderildi.

Kuru incirler

İzin verilen limit 6 µg/kg – ppb. İsveçli yetkililerse incirlerde 6,7 µg/kg – ppb Aflatoksin B1 tespit etti. ‘Potansiyel risk’ denilerek sınırdan geri gönderildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı sitesinde şu tanım yer alıyor: “Aflatoksinler, kuvvetli zehir ve kanserojen maddelerdir. En zehir etkili olanı hem kanser hem de gen yapısını değiştirebilen Aflatoksin B1’dir.”

Bakanlık sitesinden ayrıca, ‘tüketicilerin korunması için ithalat, ihracat ve rutin kontroller esnasında numuneler alındığını ve bakanlığa bağlı laboratuvarlarda analiz edildiğini’ belirtiyor: “Zararlı olabilecek miktarda aflatoksin içeren gıda ve yemler tüketime sunulmaz.”



