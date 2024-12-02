Türkiye'den Avrupa'ya giden limonlar 'riskli' denilerek geri gönderildi

AYŞEGÜL KASAP

Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye’den Avrupa’ya giden limonlarda pestisit türlerinden biri olan phosmet tespit edildiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Bulgaristan, sınırda yaptığı kontrolde Türkiye’den gelen limonlarda phosmet tespit ettiğini ve riskli olduğu bildirdi.

Limonlar sınırdan geri gönderildi.

Phosmet, pestisitlerden biri. İnsan sağlığına zararları nedeniyle 2022’de Avrupa’da yasaklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sayfasındaysa phosmat ruhsatlı olarak görünüyor.

Pestisitin zararları

Pestisitler, insanlarda kısırlık, hormonal sistemde ve sinir sisteminde bozukluklar ve kanser gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Pek çok kişi gıda ve su yoluyla bu zehirlere maruz kalıyor, ancak özellikle tarım işçileri gibi doğrudan pestisitlerle çalışanlar ve bunların uygulandığı bölgede bulunan kişiler özellikle büyük risk altında.

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