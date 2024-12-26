Diken'in pestisitli gıdalar haberleri Meclis gündeminde

CHP’li vekil Deniz Demir, Diken’in gündeme taşıdığı ‘Avrupa’dan pestisit nedeniyle Türkiye’ye geri gönderilen gıdalar’ için Meclis’e araştırma önergesi verdi.

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Avrupa, Türkiye’den ithal ettiği sebze ve meyveler dahil birçok gıdayı ‘pestisit’ tespit edildiği gerekçesiyle geri yolluyor.

Diken’in Türkiye gündemine getirdiği ve gıda güvenliğinde tartışmalara yol açan konu Meclis’e taşındı.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir ‘pestisit kalıntıları’ nedeniyle tarım ürünlerinin ihraç edilememesiyle ilgili TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi.

‘Vatandaşa zehir yediriyorlar, bakan övünüyor’

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın 2025 bütçe görüşmelerinde konuşmasını eleştiren Demir şunları kaydetti:

* Daha birkaç gün önce, Türkiye’den Slovakya’ya ihraç edilen mandalinalar, Avrupa Birliği (AB) standartlarının üzerinde pestisit tespit edildiği gerekçesiyle ülkeye kabul edilmedi. Bakan Yumaklı’ysa yaptığı konuşmada ihraç edilen ürünlere dair AB’den alınan bildirim sayısını yüzde 54 olmasıyla övündü.

* Bu ifadeler inanılır gibi değil. Vatandaşa zehir yediriyorlar. Bakanlıksa ne doğru düzgün denetim yapıyor ne de sorumluluk alıyor. Türkiye pestisit bildiriminde ilk sırada. Bildirimlere konu olan gıda ürünlerinin yarısından fazlası sınırda reddedilerek Türkiye’ye iade edildi. Bu sizce övünülecek bir tablo mu?

‘AKP’nin yanlış tarım politikaları halk sağlığını etkiliyor’

* Geri gönderilen tarım ürünlerinin akıbetiyse belirsiz. Avrupa’nın kabul etmediği ürünler vatandaşlarımıza satılmaya çalışılıyor. AKP’nin yanlış tarım politikaları halk sağlığını etkiliyor.

Demir önergenin gerekçesiniyse şöyle açıkladı:

* Pestisit kalıntıları zamanla birikerek çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve hamileler pestisit kalıntılarından etkilenen daha hassas gruplardır.

‘Neredeyse her altı numuneden biri sorunlu’

* Tarım ve Orman Bakanlığı’nın her yıl yayınladığı faaliyet raporunda ihracatta bitki sağlığı denetim sayıları, alınan numuneler, numune sonuçlarının kaçının uygunsuz çıktığına dair verileri içermektedir. Buna göre 2021’de 373 bin 204 denetim yapılmış; alınan 14 bin 744 numunenin 772’si olumsuz sonuçlanmıştır. Bu neredeyse her altı numuneden birinin sorunlu olduğu anlamına gelmektedir.

‘Üretimi engellenmeli’

* Pestisit kalıntıları sebebiyle AB’den geri gönderilen tarım ürünleri hem ülkemizin itibarını zedelemekte hem de geri gönderilen ürünlerin akıbeti bilinmediği için halk sağlığını tehlikeye atmaktadır. Bu sebeple pestisit kalıntısı limitin üzerinde olan tarım ürünlerinin üretiminin engellenmesi gerekmektedir.