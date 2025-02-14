Türkiye'den Almanya'ya gönderilen armutlarda pestisit: Çocuklar için tehlikeli

AYŞEGÜL KASAP

Almanya Türkiye’den aldığı armutlarda iki çeşit pestisit tespit etti.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, üç gün önce yeni yönetmelikle pestisit limitlerinde güncellemeye giderek Avrupa Birliği (AB) standardı getirmişti.

Bakanlık, yönetmeliğin yayınladığı tarihten itibaren üç ayda uyum sağlanacağını belirtmişti. O tarihten önce yürürlükteki hükümlere uygun olarak üretilmiş gıdalar içinse “Raf ömrü boyunca piyasada bulunabilir” denmişti.

Buna karşın Avrupa’dan gıda bildirimlerinin ardı arkası kesilmiyor.

Türkiye’den Almanya’ya gönderilen armutlarda iki çeşit pestisit tespit edildi. Bunlardan bir phosmet diğeriyse methoxyfenozide.

Phosmet’te izin verilen limit 0,005 mg/kg – ppm. Analiz sonuçlarında saptanan miktarsa 0,028 mg/kg – ppm. Yani yaklaşık 5,6 katı.

Methoxyfenozide’yse izin verilen limit 0,010 mg/kg – ppm. Tespit edilense 0,095 mg/kg – ppm. Yani 9,5 katı.

Ürünler ‘tehlikeli’ koduyla piyasadan geri çağrıldı. Alman yetkililer, çocukların bu tarım zehrine yüksek dozda maruz kalmasının tehlikeli olacağına işaret etti.

Phosmet insan sağlığına zararları nedeniyle 2022’de Avrupa’da yasaklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sayfasındaysa ruhsatlı olarak görünüyor.

Pestisitin zararları

Pestisitler, insanlarda kısırlık, hormonal sistemde ve sinir sisteminde bozukluklar ve kanser gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Pek çok kişi gıda ve su yoluyla bu zehirlere maruz kalıyor, ancak özellikle tarım işçileri gibi doğrudan pestisitlerle çalışanlar ve bunların uygulandığı bölgede bulunan kişiler özellikle büyük risk altında.