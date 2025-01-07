Diken peş peşe gündeme getirdi: Bakanlıktan pestisitlere ‘AB standardı’

Tarım ve Orman Bakanlığı, Diken’in gündeme taşıdığı pestisit kalıntılı gıdalar konusunda harekete geçti. Yeni düzenlemeyle gıdaların maksimum pestisit kalıntı limitleri güncellendi.

Düzenleme Avrupa Birliği’nin (AB) maksimum kalıntı limitlerini düzenleyen tüzüğü dikkate alınarak hazırlandı.

Fotoğraf: Buğday Derneği

Avrupa, Türkiye’den ithal ettiği sebze ve meyveler dahil birçok gıdayı ‘pestisit’ tespit edildiği gerekçesiyle geri yolluyor.

Diken’in Türkiye gündemine getirdiği ve gıda güvenliğinde tartışmalara yol açan konuyla ilgili Tarım Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre yönetmelikte yapılan değişiklikle, yurt içinde üretilen ve ithal edilen gıdaların resmi kontrollerinde uygulanacak maksimum kalıntı limitleri güncellendi.

Başta taze meyve ve sebze olmak üzere ülkede üretilen baklagiller, tahıllar, çay ve bitkisel infüzyonlar ve hayvansal gıdalarda uygulanacak limitlerde, ulusal ve uluslararası alandaki güncel bilimsel değerlendirmeler dikkate alındı.

Bazı gıdalar için ilk defa kalıntı limiti belirlenirken, birçok gıdada da limit indirimi yapıldı. Böylece AB uygulamalarına uyum sağlanmış oldu.

Düzenlemeyle, ithal gıdalar için uygulanan maksimum pestisit kalıntı limitlerinde de kapsamlı değişiklik yapıldı.

Değişiklikler, AB’nin pestisitlerin maksimum kalıntı limitlerini düzenleyen tüzüğü dikkate alınarak hazırlandı.

Bu kapsamda, ithal gıdaların da yeni kalıntı limitlerine göre kontrol edilerek ülkeye girişlerine izin verilecek.​​​​​​​​