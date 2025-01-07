Türkiye’den Avrupa’ya giden narlarda ‘pestisit kokteyli’: Güvenli limitin 10 katı

DİKEN ÖZEL

Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye’den Avrupa’ya gönderilen narlarda üç çeşit pestisit bulundu.

Fotoğraf: Canva

Avrupa Komisyonu’nun gıdayla ilgili bildirimlerin yapıldığı veri tabanı RASFF’nin duyurduğuna göre Bulgaristan’ın sınır kontrolünde Türkiye’den ithal ettiği narlarda üç pestisit bulundu. Bunlar asetamiprid, Pirimetanil ve piriproksifen.

Bir üründe birden fazla pestisit kullanılması ‘petisit kokteyli’ olarak tanımlanıyor.

Asetamiprid’de izin verilen limit 0.01 mg/kg – ppm. Analiz sonucu 0.101+/-0.051 mg/kg – ppm. Yani güvenli limitin 10 katı.

Pirimetabil’de de izin verilen limit 0.01 mg/kg – ppm. Denetlemede tespit edilen kalıntı oranıysa 0,023+/-0,012 mg/kg – ppm. Güvenli limitin 2,3 katı.

Piriproksifen’de izin verilen limit 0.01 mg/kg – ppm. Analiz sonucunda çıkan miktarsa 0,077+/-0,039 mg/kg – ppm. Güvenli limitin 7,7 katı.

Narlar ‘tehlikeli’ koduyla sınırdan geri gönderildi.

Pestisitlerin zararları

Pestisitler, kanser, dermatit, endokrin, üreme ve nörodavranışsal bozukluklar, astım gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.