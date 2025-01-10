Türkiye’den İtalya’ya gönderilen çam fıstıklarında kadmiyum

AYŞEGÜL KASAP

Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye’den İtalya’ya giden kabuklu çam fıstıklarında yüksek oranda ağır metallerden kadmiyum tespit etti.

Fotoğraf: Canva

Diken’in peş peşe gündeme getirdiği pestisit ve aflatoksin haberlerinden sonra Tarım ve Orman Bakanlığı, üç gün önce yeni yönetmelikle pestisit limitlerinde güncellemeye giderek Avrupa Birliği (AB) standardı getirmişti.

Bakanlık yönetmeliğin yayınladığı tarihten itibaren üç ay içerisinde uyum sağlanacağını belirtmişti. Yayım tarihinden önce yürürlükte olan hükümlere uygun olarak üretilmiş gıdalar içinse “Raf ömrü boyunca piyasada bulunabilir” denilmişti.

Avrupa’dan gıda bildirimleri gelmeye devam ediyor.

Avrupa Komisyonu’nun gıdayla ilgili bildirimlerin yapıldığı veri tabanı RASFF’nin duyurduğuna göre İtalya, Türkiye’den gelen kabuklu çam fıstıklarında ‘limitlerin üzerinde’ kadmiyum tespit etti.

Kadmiyumda izin verilen limit 0,30 mg/kg – ppm. İtalya’nın analiz sonuçlarıysa 0,422 (+/- 0,093) mg/kg – ppm.

Bunun üzerine İtalya, piyasadaki çam fıstıklarını ‘tehlikeli’ koduyla geri çağırdı.

Kadmiyum, endüstriyel faaliyetler nedeniyle önce toprağa sonra da gıdalara bulaşabiliyor. Ayrıca gübre ve pestisitlerde de kadmiyum var. Kadmiyum bulaşmasının diğer iki kaynağıysa malzemesinde kadmiyum içeren gıda makina ve ekipmanları ile çinko galvanizlenmiş ekipmanlar.

Kadmiyumun zararları

Çalışmalar kadmiyumun insanlar için kansorejen bir madde olduğunu ortaya koydu. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) aktardığına göre bu ağır metale uzun süreli maruz kalının en fazla etkilenen organ böbrek.Örgüt, böbrekte oluşan hasarın giderilmesinin mümkün olmadığı görüşünde. Ayrıca akciğer ve prostat kanserlerinin nedenleri arasında kadmiyum da gösteriliyor.

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı bir kitapçıkta da zararları şöyle açıklandı: