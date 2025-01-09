Yine kuru incir: ‘Kuvvetli zehir’ tespit edildi, sınırdan geri gönderildi

DİKEN ÖZEL

Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye’den Avrupa’ya giden kuru incirlerde yüksek oranda Aflatoksin B1 tespit edildiğini duyurdu.

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Diken’in peş peşe gündeme getirdiği pestisit ve aflatoksin haberlerinden sonra Tarım ve Orman Bakanlığı, pestisit limitlerinde güncellemeye giderek Avrupa Birliği (AB) standardı getirmişti.

Avrupa Komisyonu’nun gıdayla ilgili bildirimlerin yapıldığı veri tabanı RASFF’nin duyurduğuna göre Fransa, sınır kontrolünde Türkiye’den gelen kuru incirlerde Aflatoksin B1 tespit etti.

Sınırda yapılan analizlerde tespit edilen 13,0±3,9 µg/kg – ppb. İzin verilen limitse 6,0 µg/kg – ppb. Yaklaşık 2,16 katı.

Toplam Aflatoksin için izin verilen limitse 10 µg/kg – ppb. Analiz sonuçlarında tespit edilen miktar 14,4±4,0 µg/kg – ppb.

Kuru incirler ‘tehlikeli’ koduyla geri gönderildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı sitesinde şu tanım yer alıyor: “Aflatoksinler, kuvvetli zehir ve kanserojen maddelerdir. En zehir etkili olanı hem kanser hem de gen yapısını değiştirebilen Aflatoksin B1’dir.”

Bakanlık sitesinden ayrıca, ‘tüketicilerin korunması için ithalat, ihracat ve rutin kontroller esnasında numuneler alındığını ve bakanlığa bağlı laboratuvarlarda analiz edildiğini’ belirtiyor: “Zararlı olabilecek miktarda aflatoksin içeren gıda ve yemler tüketime sunulmaz.”