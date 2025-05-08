Türkiye'de sosyal medya kullanıcı sayısı 58,5 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de sosyal medya kullanıcı sayısının 58,5 milyona ulaştığını duyurdu.
We are Social ve Meltwater’ın hazırladığı ‘Dijital 2025 Türkiye Raporu‘ndaki rakamları aktaran bakan, Türkiye’de internet kullanıcı sayısının 77,3 milyon olduğunu belirtti.
Rapordan öne çıkanlar şöyle:
- Sosyal medya kullanıcısı, son bir yılda yüzde 1,7 artışla 58,5 milyona ulaştı.
- Kullanıcıların yüzde 46,6’sının kadın, yüzde 53,4’ü erkek.
- Kullanıcılar her gün ortalama 2 saat 43 dakikayı sosyal medyada geçiriyor, aylık ortalama 7,6 sosyal medya platformu kullanıyor
- Türkiye’de, en çok kullanıcısı olan platform 58,4 milyon kişiyle Instagram.
- Instagram’ın ardından 57,5 milyon kişi ile YouTube, 40,2 milyon kişiyle TikTok geliyor.
- Facebook’un kullanıcı sayısı 34,8 milyon kişiyken X platformunu 19,7 milyon kişi kullanıyor.
- 2024’e göre Instagram’ın kullanıcı sayısı yüzde 8,5 artarken TikTok’un yüzde 2,9, Facebook’un yüzde 1,3, X’in yüzde 1 arttı.
- YouTube’un kullanıcı sayısındaysa oransal bir değişiklik yok.
- İnternet kullanıcıları ayda ortalama 32 saat 36 dakikayla en çok Instagram’da zaman geçiriyor.
- TikTok’ta geçirilen süre 26 saat 26 dakikayken, YouTube’da geçirilen aylık ortalama süre 23 saat 31 dakika.
- Facebook’ta geçirilen süre 9 saat 45 dakika, X’teyse 5 saat 4 dakika.