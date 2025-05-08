Türkiye'de sosyal medya kullanıcı sayısı 58,5 milyona ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Son dönemde orduevlerine girişi yasaklanan emekli personele, Bakanlığımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerine eleştirileri için değil, mevzuat kapsamına giren söz ve davranışlarda bulundukları tespit edildiği için yasal işlem tesis edilmiştir” dedi.