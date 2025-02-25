Çocukların sosyal medya kullanımı: 13 yaşa kadar kısıtlama geliyor

Çocukların sosyal medya kullanımı için yeni taslak yolda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, “13 yaşa kadar kısıtlama, 13-16 arası ebeveyn onayı olacak şekilde kademeli bir düzenleme önereceğiz” dedi.

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Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu, Göktaş başkanlığında toplandı.

“Artık ciddi bir soruna dönüşen dijital bağımlılık riskine karşı da çocuklarımızı korumak zorundayız” diyen Göktaş, çocukların sosyal medya kullanımıyla ilgili şunları söyledi:

* Dijital bağımlılıkta 13 yaşa kadar kısıtlama, 13-16 arası ebeveyn onayı olacak şekilde kademeli bir düzenleme önereceğiz. Bunun için yasal bir düzenlemeye gidilmesi yönünde çalışmalarımızda son aşamaya geldik.

* Bu yasal düzenlemeyle çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz.

2025’i ‘Aile Yılı’ ilan ettiklerini hatırlatan bakan doğum oranlarının gitgide azaldığını belirterek şöyle konuştu:

* Doğurganlık hızı dünya genelinde 2,32’yken Türkiye’de ülke tarihinin en düşük oranı 1,51’e kadar geriledi. Nüfusun kendini yenileyebilmesi içinse bu rakamın 2,1 olduğunu hepimiz biliyoruz.

* 2,1 eşiğinin üzerinde sadece 10 ilimiz var. Tüm illerimizde düşüş var. Genç nüfusun giderek azalması ekonomiden sağlığa, güvenlikten sosyal hayata kadar pek çok alanda zorlukları beraberinde getirecektir.

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.