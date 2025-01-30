Ulaştırma Bakanı: 16 yaşın altı sosyal medyaya girmesin istiyoruz

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin “Bazı ülkelerde anne baba izni isteniyor, biz onu çok düşünmüyoruz, 16 yaşın altındaki çocuklarımız sosyal medyaya girmesin istiyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu. Fotoğraf: AA

Uraloğlu, CNN Türk canlı yayınında konuştu.

Bakan, 16 yaş altına sosyal medya sınırı düzenlemesi için bu yıl içinde tamamlanacak bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Uraloğlu’nun konuşması şöyle:

* Dünyada bu konuda çok fazla uygulamalar var. En gelişmiş ülkesinden diğer ülkelerine kadar refleks şudur, bir birey yani doğuşundan hangi yaşa gelinceye kadar karşısına çıkacak olayları daha objektif bir şekilde anlayabilir sorgulayabilir bu hangi yaştır. Mesela baktığınız da evlenme yaşı 18’dir, ehliyet alma yaşı 17’dir gibi belli yaş bariyerleri koyduk. O zaman burada çocuklarımızın gerçekten kendi kararlarını objektif kriterlere göre verebilmelerini sağlayacak bir ergenliğe bir yaşa gelmiş olmaları gerekir.

* 16 yaşının altındaki gençlerimiz çocuklarımız sosyal medyaya girmesinler istiyoruz. Niye? Gerçekten oradan çok fazla faydalanacakları şeyler yoktur. Hele hele Türkiye’de yakın geçmişimizle yaşanması bazı olaylar da bunu niye olması gerektiği noktasında bize bazı işaretler veriyor. İnşallah 2025 yılı içerisinde belli bir düzenlemeleri yapmayla ilgili bir çalışmamız var.

Bakan, Discord ve Roblox gibi platformlar içinse şunları söyledi:

* Onlar tam sosyal medya platformu değil. Bir çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleyelim değil ama daha çok sosyal medya kullanımı noktasında olacak. Yani orada bir kere çocuklar bir hesap açamayacaklar. Mesela bazı ülkelerde anne baba izni isteniyor, biz onu çok düşünmüyoruz. 16 yaşın altındaki çocuklarımız sosyal medyaya girmesin istiyoruz.

* Oyun platformunun Türkiye’de temsilcisi yoktu, bizim onlara mahkeme kararlarıyla yaptığımız yaptırım sonucu bizle iletişime geçtiler. Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa zararlarını çıkarsınlar faydalılarıyla biz devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek.