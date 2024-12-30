Yunanistan'da çocukların sosyal medya kullanımı kısıtlanacak

Yunanistan’da, çocukların internet ve sosyal medya kullanımını düzenleyecek yeni hükümet programı açıklandı.

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Söz konusu hükümet programı üç temel eksenden oluşuyor: İnternet ve sosyal medya kullanımında çocuğun yaşının netleştirilmesi, ebeveyn kontrolünün artırılması ve platformlarla işbirliği.

Hükümet ‘parco.gov.gr’ adlı bir platform kurmayı planlıyor. Burada ebeveynler çocukların internet kullanım süresini ve girilen uygulamaları kontrol edebilecek. Ayrıca uygunsuz içerikleri engelleyebilecek ve internet erişiminin kesileceği saatleri de belirleyebilecek.

Programı açıklayan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sosyal medyaya yasak getirmenin sonuç vereceğine ilişkin tereddütlü olduğunu, ancak önerdikleri programın sosyal medya gerçeğine uygun nitelikte olacağını söylediğini.