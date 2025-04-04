Diken'i Bluesky'dan da takip edebilirsiniz

Sosyal medya platformu Bluesky’a yeni bir göç dalgası başladı. Diken yaklaşık iki yıldır Bluesky’dan da okuyucularına ulaşıyor.

Milyarder işadamı Elon Musk’ın satın almasından sonra adı Twitter’dan X’e değişen platform uzun bir süredir ‘bilgi kirliliği’ne yol açmasının yanısıra zaman zaman antidemokratik ve sansürcü diye nitelenen yaklaşımlarıyla da tepki çekiyor.

X’in Cumhuriyetçileri ve Donald Trump’ı destekleyen tutumu 5 Kasım 2024 başkanlık seçimlerinden itibaren sonra platformdan Bluesky’a göçü hızlandırdı. Guardian ve Le Monde gibi saygın gazeteler, Barcelona Üniversitesi ve Almanya Savunma Bakanlığı gibi birçok kurum X’i hepten terk etti.

Bluesky, Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’nin 2021’de erişime açtığı bir platform. Dorsey hala yönetim kurulunda. Bluesky, temel olarak ‘merkezi olmayan bir sosyal ağ protokolü’ olarak tanımlanıyor.

Çoğu kullanıcı, daha özgür, daha ‘temiz’ ve sansürsüz bir sosyal medya deneyimi için Bluesky’a geçtiğini ifade ediyor.

Nisan 2025 itibariyle Bluesky’ın 30 milyonun üstünde kullanıcısı var.

Bluesky’a ister web sitesinden, isterseniz de mobil uygulamalardan (iOS ve Android) erişebilirsiniz.

Okuyucuların haberlere en kolay biçimde ulaşması için birçok sosyal medya mecrasından içerik paylaşan Diken, Mayıs 2023’ten beri Bluesky’da.

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